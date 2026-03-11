Serdal Adalı TFF’yi Hedef Aldı Sert Açıklamalar Yaptı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İstanbul’da Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi öncesinde önemli açıklamalar yaptı. Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu’nu eleştirerek, “Yaptığımız başvurular için şu ana dek bir geri dönüş almadık. Bu durum ilk defa yaşanan bir olgu değil. Tabiri caizse ölü taklidi yapıyorlar.” ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞLERİMİZ DUYULMUYOR

Adalı, TFF’den henüz bir geri dönüş almadıklarını belirterek, “Daha önce yapılan başvurularda da bir geri dönüş olmamıştı. Ölü taklidi yapıyorlar. Bekliyoruz.” dedi. Bir diğer önemli konu da MHK’nın davranışları oldu. Adalı, “İki Portekizli arkadaşın programa çıkacağı söyleniyor. Bu durum bana komik geliyor. MHK Başkanı çıkıp konuyu açıklasın. Zor bir talebimiz yok, sadece koridorlardaki kameraların kayıtlarını istiyoruz. Bu kadar basit.” şeklinde konuştu.

HAKEM ORGANİZASYONU ZAAFLI

Adalı, MHK’nın mevcut yapısıyla başarılı olamayacağını ve bu konunun Türk futboluna zarar verdiğini vurguladı. “İbrahim Başkanın bu ısrarını gereksiz buluyorum. Her başkan ekibindeki yöneticinin arkasında durur ama bu durum öyle değil. 1.5 yıldır hakem organizasyonu düzelmedi. 80 milyon insan içinde 30 hakem bulamıyorsak yazıklar olsun,” dedi.

GİZLİ OYLAMA ÇAĞRISI

Adalı, Galatasaray’ın da VAR talebinin bulunduğunu belirterek, “Kulüpler canları yanma ihtimali olduğunda bazı konulara müdahale ediyor. Biz yalnızca MHK’den şikayetçi değiliz. TFF başkanı, 18 tane kulüp başkanını gizli oylama yaptırmak için çağırsın. Kulüplerin konuşamaması büyük bir sorun,” ifadelerine yer verdi. Adalı, bu oylama ile kulüplerin sıkıntılarının daha net bir şekilde ortaya çıkacağını vurguladı.