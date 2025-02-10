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Spor

Avrupa Liglerinde Haftanın Liderleri Belirlendi

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AVRUPA’NIN 5 BÜYÜK FUTBOL ÜLKESİNDE HAFTA SONU HEYECANI

Avrupa’nın önemli futbol ligleri arasında yer alan Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İspanya (LaLiga) ve İtalya (Serie A) maçlarına hafta sonu devam edildi. İspanya’da oynanan karşılaşmalar sonucunda Real Madrid, İtalya’da Napoli, Almanya’da Bayern Münih ve Fransa’da Paris Saint-Germain (PSG) puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

İNGİLTERE PREMIER LİG’DE MÜSABAKA OYNANMADI

Liverpool’un lider konumda bulunduğu İngiltere Premier Lig’de ise Federasyon Kupası müsabakaları nedeniyle herhangi bir karşılaşma gerçekleşmedi. Avrupa’nın büyük liglerindeki takımlar, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

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