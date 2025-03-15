Avrupa Liglerinde Liderlik Yarışı Tivibu’da

LİDERLİK YARIŞLARI TİVİBU’DA CANLI YAYINDA

İspanya ve İtalya’da gerçekleşen kritik maçlar Tivibu platformunda spor severlerle buluşuyor. Barcelona’nın Metropolitano’da Atletico Madrid ile oynayacağı mücadele ve Inter’in Atalanta’ya konuk olacağı heyecan dolu karşılaşmalar S Sport’tan canlı yayınlanıyor. Tivibu, İspanya, İtalya, Almanya ve daha birçok futbol ligini izleyicilerine sunarak, bu hafta birbirinden özel maçlarla spor tutkunlarını ekran başına topluyor. La Liga’da liderlik mücadelelerine etki edecek Atletico Madrid – Barcelona karşılaşması ve Serie A’da Atalanta ile Inter randevusu, seyircilerin ilgisini çeken önemli karşılaşmalar arasında yer alıyor.

Barcelona, geçtiğimiz hafta Osasuna karşısında oynayacağı maçı erteleyerek Real Madrid ile puan durumunda başa baş gitmeye devam ediyor ve Atletico Madrid’in ise bir puan önünde lig yarışını sürdürüyor. Atletico Madrid, son olarak oynadığı Getafe maçında aldığı sürpriz yenilgi ile puan tablosunda üçüncülüğe düştü. Atletico Madrid’in Barcelona’yı Metropolitano’da konuk edeceği bu kritik karşılaşma, 16 Mart Pazar günü saat 23:00’te Tivibu üzerinden S Sport’tan izlenebiliyor.

İtalya’da Atalanta için sezonun geri kalanını etkileyebilecek önemli bir hafta yaşanıyor. Evinde lider Inter’i konuk edecek olan Atalanta, kaybetmesi durumunda zirve ile arasındaki puan farkını altıya, ikinci sıradaki Napoli ile ise beşe çıkaracak. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun kadroya dönmesi ile performansını artıran Inter, bu zorlu deplasmanda galibiyet için mücadele edecek. Şampiyonluk yarışını etkileyen bu önemli karşılaşma 16 Mart Pazar akşamı saat 22:45’te başlayacak ve Tivibu üzerinden S Sport’tan canlı olarak yayınlanacak.