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Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası’ndan Faiz Kararı Açıklaması

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FAİZ KARARLARI AÇIKLANDI

Avrupa Merkez Bankası, faizle ilgili önemli bir karara imza attı. ECB, piyasalardaki beklentilere uygun olarak üç ana politika faizini toplamda 25 baz puan düşürdü. Bu değişiklikle birlikte, mevduat faizi yüzde 2,75 seviyesine, ana refinansman faizi yüzde 2,90 seviyesine ve borç verme faizi yüzde 3,15 seviyesine geriledi.

ENFLASYON HEDEFİ VE DURUMU

Avrupa Merkez Bankası’nın belirlediği enflasyon hedefi yüzde 2 seviyesidir. Öte yandan, Euro Bölgesi’nin ocak ayı enflasyon oranı yüzde 2,4 olarak ilan edildi. Bu oran, ECB’nin hedefinin biraz üzerinde yer alıyor.

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