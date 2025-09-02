Avrupa’nın Filistin’i Tanıması Çözümü Destekler

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN FİLİSTİN DESTEK MESAJI

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Slovenya’daki Bled Stratejik Forumu’nda yaptığı açıklamada, Filistin’i tanıyan Avrupa ülkelerine destek olarak önemli bir mesaj iletti. Kallas, “Bu, ölümleri durduracak mı? Muhtemelen hayır. Ancak iki devletli çözümü canlı tutacak” diyerek Avrupa’nın bu konuda en güçlü destekçi olduğunu dile getirdi.

ÇİFTE STANDART ELEŞTİRİLERİ

AB’nin Gazze konusundaki tutumunun “çifte standart” suçlamalarına maruz kaldığı hatırlatıldığında Kallas, “Evet, Orta Doğu ve Gazze konusunda birlik olamadık. Yani, bu bizim için büyük bir hayal kırıklığı. Yapamadık. Peki neden? Çünkü 27 üye ülkemiz var. Biliyorsunuz, Ukrayna konusunda ortak bir tutumumuz var ancak Orta Doğu’da olup bitenler konusunda farklı sebeplerimiz var, bazı tarihsel sebepler, bazı başka sebepler” şeklinde konuştu. Kallas, AB’nin güvenilirliğinin tehlikede olduğunu düşündüğünü ve bu nedenle üye ülkeleri ortak pozisyonda buluşturmak için yoğun çaba sarf ettiğini kaydetti.

HAYAL KIRIKLIĞI VE İNSANİ YARDIM VURGUSU

Kallas, “İsrail’e sürekli baskı yapıyoruz. İnsani yardımın en büyük sağlayıcısı biziz. Filistin yönetiminin en büyük destekçisi biziz. İki devletli çözümü ayakta tutan biziz ve birçok üye ülke bu konuda çok iyi çalışmalar yapıyor” ifadelerini kullandı. Yine de AB’nin yeterli tepkiyi veremediğini belirten Kallas, “Gerçekten karar alamamamız, tepki veremememiz beni çok büyük hayal kırıklığına uğratıyor. Sunduğumuz önerilerde nitelikli çoğunluğa bile sahip değiliz” dedi. Kallas, kişisel duygularını paylaşarak, “Şahsen elbette, tüm bunları duyuyorum. Yani buraya geldiğinizde protestoları ve her şeyi duyuyorsunuz ve bu hiç de kolay değil. Özellikle elimizden gelenin en iyisini yapmamıza rağmen bunun yeterli olmamasından hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü bu insani felaket hala devam ediyor. Bu yüzden üye ülkelerle ortak bir tutum sergilemek için çalışmaya devam ediyorum.” şeklinde ifade etti.

ABD’YE YAKINLIK VE FİLİSTİN DEVLETİ TANIMA

İsrail üzerinde asıl etki sahibi ülkenin ABD olduğunu belirten Kallas, AB’nin bu nedenle “daha çok insani yardıma odaklanmaya çalıştığını” söyledi. Kallas, Fransa öncülüğündeki 8 Avrupa ülkesinin Filistin’i tanıma kararı üzerine, “Bu, ölümleri durduracak mı? Muhtemelen hayır ancak iki devletli çözümü canlı tutacak. Tekrar ediyorum, Avrupa bu konuda herkesten daha güçlü bir destekçi ve herkes iki devletli çözümü destekliyor. Yani iki devletli olmak için, bu seviyeye ulaşacak daha güçlü ve eşit bir Filistin devletine ihtiyacımız var.” değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kendisi hakkında çıkardığı tutuklama emri doğrultusunda AB ülkelerine alınmaması gerektiği sorusuna Kallas, “Bu kararı vermek üye ülkelere kalmış ancak tabi oldukları uluslararası düzenlemelere ve anlaşmalara uymalılar. Yani uluslararası hukuk böyleyse, öyledir. Bu da size cevabı veriyor.” şeklinde yanıt verdi.