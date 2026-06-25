Avrupa genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, birçok ülkede termometrelerin üç haneli rakamları göstermesine neden oluyor. Birleşik Krallık, haziran ayı sıcaklık rekorunu üst üste ikinci gün de kırarken, diğer ülkelerde de ulusal rekorların düşmesi bekleniyor. Kıtanın büyük bir bölümü, bir tencere kapağı gibi ısıyı hapseden ve sıcaklıkları yükselten “sıcak hava kubbesi” adı verilen durgun yüksek basınç alanının etkisi altında. Uzmanlar, bu doğal hava olayının insan kaynaklı iklim krizi nedeniyle daha da şiddetlendiğini vurguluyor.

ÇOK SAYIDA ÜLKEDE SICAKLIK REKORLARI KIRILDI

Birleşik Krallık Meteoroloji Ofisi verilerine göre, ülkenin güneybatısındaki Merryfield kasabasında termometreler 36,7 santigrat dereceyi göstererek dün kırılan haziran ayı ulusal sıcaklık rekorunu bir kez daha tarihe gömdü. Söz konusu rekorun gün içinde tekrar kırılabileceği belirtiliyor. Bu sıcak hava dalgasından önceki haziran ayı en yüksek sıcaklığı, 50 yıl önce ölçülen 35,6 santigrat dereceydi. İsviçre’de ise Basel kenti 38 santigrat derece ile haziran ayının en sıcak gününü yaşarken, 1947 yılından kalma 36,9 derecelik rekor tarihe karıştı.

FRANSA VE İSPANYA'DA REKOR SICAKLIKLAR VE CAN KAYIPLARI

Fransa, çarşamba ve perşembe günleri arasında kaydedilen en sıcak geceyi yaşadı. Gece saatlerindeki aşırı sıcaklık, vücudun gündüzün yorucu sıcağından kendini toparlamasına izin vermediği için özellikle tehlikeli kabul ediliyor. Ülkede çarşamba günü, 24 saatlik periyotta ortalama 30 santigrat derece ile haziran ayının en sıcak günü kaydedildi. Paris dahil birçok şehirde sıcaklıklar 40 santigrat derecenin üzerine çıktı. İspanya’da da pazartesi ve salı günleri, ortalamanın 7,1 santigrat derece üzerinde seyrederek haziran ayının en sıcak günleri olarak kayıtlara geçti. Sıcak hava dalgası maalesef ölümcül sonuçlar doğurdu. İspanya Ulusal Ölüm İzleme Sistemi verilerine göre, son dört günde ülkede 212 kişi sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybetti. Fransa’da serinlemek isteyen en az 48 kişi boğulurken, İtalya’da bir bağ işçisi, bir çiftlik işçisi ve bir evsiz adamın da aralarında bulunduğu en az 5 kişi sıcakla bağlantılı nedenlerle yaşamını yitirdi.

SICAK HAVA DALGASI DOĞU AVRUPA'YA DOĞRU İLERLİYOR

Hafta sonuna doğru Birleşik Krallık ve Fransa’da sıcaklıkların düşmesi ve en belirgin rahatlamanın pazar günü gelmesi bekleniyor. Ancak kıtanın diğer bölgeleri, sıcak hava dalgasının doğuya doğru ilerlemesiyle hafta sonu boyunca aşırı sıcaklara maruz kalacak. Sıcak hava dalgasının zirvesinin cumartesi günü Almanya üzerinde olması ve birçok şehirde sıcaklığın 40 santigrat dereceye ulaşması öngörülüyor. Polonya, Macaristan ve Hırvatistan da aşırı koşullara hazırlanan ülkeler arasında yer alıyor. Sıcaklık anormalliklerinin Doğu Avrupa’da yavaş yavaş azalması beklenirken, önümüzdeki haftanın büyük bölümünde sıcaklıkların ortalamanın 5 ila 10 santigrat derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Belçika makamları nadir görülen bir sıcak hava uyarısı yayınlarken, Almanya’nın da perşembe günü sıcaklıkların 38 santigrat derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Birleşik Krallık ise çok nadir görülen kırmızı alarm seviyesindeki aşırı sıcak hava uyarısını cuma gününe kadar uzattı. Bu, ülkede en şiddetli sıcaklık uyarısının üst üste üçüncü gün yürürlükte kalması anlamına geliyor.