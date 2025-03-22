Avrupa, Savunmada Daha Fazla Sorumluluk Alacak

AVRUPA’NIN ASKERİ GÜÇLERİ SORUMLULUĞU ARTIRMAK İSTİYOR

Avrupa’nın önde gelen askeri güçleri, kıtanın savunmasını sağlamak adına Amerika Birleşik Devletleri’nden daha fazla sorumluluk almayı amaçlayan planlar üzerinde çalışıyor. İngiliz Financial Times’a göre, bu görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’yı 80 yıldır koruyan transatlantik ittifakı zayıflatma ya da bu ittifaktan ayrılma tehditlerinin doğurduğu bir korku ile, ABD’nin NATO’dan tek taraflı olarak çekilmesi olasılığına karşı bir önlem girişimi olarak öne çıkıyor.

AVRUPA TELAŞ İÇİNDE

Dört Avrupalı yetkiliye göre, İngiltere, Fransa, Almanya ve İskandinav ülkeleri, resmi olmayan ama yapılandırılmış tartışmalara katılan ülkeler arasında. Bu ülkeler, NATO’nun haziran ayında Lahey’de gerçekleşecek yıllık liderler zirvesi öncesinde, mali ve askeri yükleri Avrupa başkentlerine kaydıracak bir plan hazırlamak hedefinde.

ASYA’YA ODAKLANMA TEKLİFİ

Financial Times’ta yer alan habere göre, bu teklif, Trump’ı ABD’nin Asya’ya daha fazla odaklanmasını sağlayacak kademeli bir devir teslimine ikna etmeyi amaçlayacak. Avrupa’nın savunma harcamalarını artırma ve askeri yeteneklerini geliştirme konusundaki kesin taahhütler de bu planda yer alacak. ABD, savunmaya diğer tüm NATO müttefiklerinin toplamından daha fazla harcama yaparak Avrupa’nın güvenliği için vazgeçilmez bir aktör konumunda. ABD, Avrupa’daki müttefiklerine nükleer caydırıcılığın yanı sıra hava, deniz ve askeri üsler sağlayarak burada 80 bin asker bulunduruyor.

HARCARAK YETENEKLERİ ARTIRMA HEDEFİ

Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler, Trump’ın seçilmesinden bu yana savunma harcamalarını artırmak ya da mevcut artışları hızlandırmak için adımlar atıyor. Avrupa Birliği de üye ülkelerinin askeri yatırımlarını artırma çabalarını hızlandırmak için girişimlerde bulunuyor. Yetkililere göre, Avrupa’nın yeteneklerini ABD’nin çoğu yetkinliğini karşılayabilecek bir seviyeye çıkarmak için gerekecek harcama artışı, tahminen 5 ile 10 yıl sürecek. Bu yetkililerden biri, “Harcamaları artırmak elimizdeki tek koz: yük paylaşımı ve ABD’ye bağımlılıktan uzaklaşmak. Bu görüşmelere başlıyoruz ama bu o kadar büyük bir görev ki pek çok kişi bu görev karşısında şaşkınlık yaşıyor.” şeklinde konuştu.