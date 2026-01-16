Avrupa Ülkeleri Grönland’ı Koruma İçin AskerGönderiyor

Avrupa ülkeleri, Grönland’ı koruma amacıyla asker gönderimine başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı ele geçirme arzusu yönündeki iddiaları, Avrupa’da bir alarm zili çaldı. Danimarka’ya bağlı özerk bölge olan Grönland’a, Avrupa ülkeleri tarafından az sayıda asker gönderildiği açıklandı. Bu askerlerin, ‘Arktik Dayanıklılık Operasyonu’ tatbikatına katılacağı belirtiliyor. Son verilere göre, Grönland’a gönderilen 37 askerin 15’i Fransa’dan, 13’ü Almanya’dan, 2’si Finlandiya ve Norveç’ten, 1’er asker ise İngiltere ve Hollanda’dan geldi. İsveç, tatbikat için 3 askerini ayırdı. Fransa, Grönland’da daha fazla askeri unsurların konuşlandırılacağı taahhüdünde bulundu. Burada askeri caydırıcılığın, siyasi bir caydırıcılık amacı taşıdığı vurgulandı. Eğer ABD, Grönland’a saldırı düzenlerse, bu durum tüm bu ülkeleri hedef almış olacak. Ancak Trump yönetimi, bu gelişmelerden pek etkilenmiyor.

TRUMP’IN FİKRİ ZERRE DEĞİŞMEDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa’daki askeri hareketliliklerin “Başkan Trump’ın karar verme süreçlerini etkilemeyeceğini” net bir dille ifade etti. Leavitt, Beyaz Saray’ın hedefini açıkladı: “Avrupa’daki asker varlığının başkanın karar verme sürecini etkileyeceğine veya Grönland’a yönelik ele geçirme hedefine herhangi bir darbe vuracağına inanmadığım kesin.” Başkan Trump, Grönland’ın Rusya veya Çin gibi küresel güçlerin kontrolüne geçme riski taşıdığını vurgulayarak, askeri güç kullanma tehdidini tekrarladı. Danimarka, adanın Avrupa tarafından savunulabileceğini belirtti. Ancak, Washington’da Danimarka ile ABD arasında yapılan üst düzey diplomatik görüşmeler, taraflar arasındaki anlaşmazlığı çözmeye yetmedi.

DANİMARKA’DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Danimarka Dışişleri Bakanı, Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmenin ardından, Danimarka ve Grönland yönetimlerinin Washington ile olan görüş ayrılığının hala devam ettiğini açıkladı. Bakan, yapılan değerlendirmeler sonucunda, ana fikir ayrılıklarının hâlâ çözüme kavuşmadığını belirtti.

MACRON ‘DAHA FAZLA ASKER’ SÖZÜ VERDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı bir konuşmada Avrupa’nın Grönland’ı koruma taahhüdünde bulunduğunu vurguladı. Macron, önümüzdeki günlerde Grönland’a kara ve hava birlikleri ile deniz unsurlarının da gönderileceğini duyurdu. Macron, “Fransa ve Avrupalılar, çıkarlarının tehdit edildiği her yerde, gerilimi artırmadan, fakat toprak egemenliğine saygı gösterme konusunda kesinlikle taviz vermekten kaçınmalıdır.” dedi. Estonya yönetimi de, ihtiyaç halinde bölgeye asker göndermeye hazır olduklarını duyurdu. Bu faaliyetler, NATO bünyesinde değil, tamamen hükümetler arası bir tatbikat şeklinde yürütülmektedir.