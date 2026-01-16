Ufuk Özkan’ın Kardeşinden Üzücü Açıklama Geldi

ufuk-ozkan-in-kardesinden-uzucu-aciklama-geldi

Ufuk Özkan, Karaciğer Yetmezliği ile Mücadele Ediyor

Uzun süredir karaciğer yetmezliği problemi ile başa çıkan Ufuk Özkan, birçok popüler yapımda rol almış bir isim. Son birkaç ay içerisinde tedavi süreci geçiren Özkan, sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle iki gün önce Bağcılar’daki bir hastaneye yatırıldı ve organ nakli için karar alındı. Oyuncunun meslektaşları, donör bulunması için sosyal medya üzerinden destek paylaşımlarında bulundu.

AİLESİNDEN DONÖR TESTİ AÇIKLAMASI

“Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi” diyen Umut Özkan, donör olmak için testten geçtiğini ancak sonuçların olumsuz olduğunu ifade etti. Umut Özkan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle, ‘kan vererek yardımcı olmak istiyorum’ diyerek yanımızda olan, duyarlılık gösteren herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bu ilgi ve destek, bu zorlu süreçte bize büyük bir güç veriyor. Şu an içinde bulunduğumuz aşamada herhangi bir kan ihtiyacı bulunmamaktadır.”

İLERİDE GEREKSİNİM OLURSA

“Uygun bir donör bulunması durumunda; ameliyat öncesinde ya da ameliyat sırasında bir gereksinim doğarsa, bu sürece gönülden katkı sunmak isteyen kıymetli gönüllülerle bizzat kendim iletişime geçeceğimi özellikle belirtmek isterim,” diyen Umut Özkan, dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkmaya hazırlanan ağabeyi için ümitlerini yitirmediğini aktardı.

Umut Özkan, sözlerine ekleyerek şunları söyledi: “Ayrıca üzülerek paylaşmak isterim ki, karaciğer donör testim olumsuz sonuçlanmıştır. Ancak umudumuzu ve inancımızı asla kaybetmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bulunacak… Sevgimiz çok büyük, inancımız çok güçlü. Ağabeyim Ufuk Özkan da herkese canıgönülden teşekkürlerini ve sevgilerini buradan iletmemi özellikle istedi.”

