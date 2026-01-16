Sdg’nin Yıktığı Köprüler Sivilleri Çaresiz Bıraktı

Suriye ordusu, SDG tarafından Deyr Hafir bölgesinin askeri bölge ilan edilmesinin ardından geçtiğimiz gün, saat 09:00 ile 17:00 arasında sivillerin geçişi için insani koridor açtı. Bu duruma karşılık veren SDG, bölgeyi Şam yönetimindeki Suriye’nin batısına bağlayan Fırat Nehri’ndeki köprüleri imha etti. Suriye basınına göre, SDG’nin amacı sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak. Köprülerin yıkılmasının ardından, bölgeyi terketmek isteyen sivil halkın büyük zorluklar yaşadığı bildiriliyor.

KRİTİK ZORLUKLAR YAŞANIYOR

Suriye Devlet Ajansı’nın açıklamalarına göre, SDG unsurlarının güvenli geçişleri engellemesi nedeniyle siviller, devlet kontrolündeki bölgelere ulaşmak için ana yollar ve insani koridorlar yerine riskli tarım arazilerinden geçmek zorunda kaldı. Fırat’ı geçmek için sıraya giren siviller, yıkılan köprülerin enkazını kullanırken görüntülendi. Diğer bir grup sivilin de kayıklar kullanarak Fırat Nehri’ni geçmeye çalıştığı aktarıldı. Yaşanan zorluklar dolayısıyla bir diğer ajansa göre Suriye ordusu, insani geçişler için tanınan süreyi uzatmaya karar verdi ve operasyonu erteledi. Bunun yaninda SDG, sivillerin bölgeyi tahliye etmesine engel olmak için çabalarını sürdürdü ve Deyrizor’dan Rakka’ya kadar tüm bölgelerin geçişe kapatıldığını duyurdu.

DURUM KRİTİK DÜZEYE ULAŞTI

Köprülerin yıkılmasıyla birlikte, Suriye’nin batısını doğusuna bağlayan otoyollara da beton bariyerler çekildi. Bölgeden kaçmaya çalışan siviller, tehlikeli yolları tercih ederek bölgeden çıkmak zorunda kaldı. Ancak buna rağmen yüzlerce sivil Deyr Hafir’i terk etmeyi başardı.

Bu gelişmeler yaşanırken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Uluslararası Koalisyon’a ait bir heyetin gerilimin tırmandığı Deyr Hafir bölgesine gittiğini bildirdi. ABD güçlerinin bölgedeki hareketliliği, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack’ın “Suriye Hükümeti ve SDG arasındaki görüşmeleri yeniden başlatmak için çabaların sürdüğü” yönündeki açıklamasının ardından yoğunlaştı. Barrack’ın bu açıklamadan kısa bir süre sonra Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldiği belirtildi. Gözlemevi, koalisyon güçlerine ait bir aracın bölgedeki görüntüsünü paylaşarak durumu gözler önüne serdi. Olaydan saatler sonra, bir diğer çatışma merkezi olan Rakka’da da koalisyon helikopteri gözlemlendi ve bölgede ABD uçakları keşif uçuşları gerçekleştirerek havada güvenliğin sağlanması adına hareket etti. Operasyon, ABD heyetinin bölgeden çekilene kadar başlamayacak. ABD’nin öncülük ettiği koalisyon, bölgede istikrarı sağlamak ve IŞİD’e karşı operasyonları yönetmek amacıyla kuruldu.