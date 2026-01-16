M.O’nun Polise Gösterdiği Kimlik Şaşırttı

m-o-nun-polise-gosterdigi-kimlik-sasirtti

İZMİR’DE YETKİLİLERDEN ŞAŞIRTAN YAKALAMA

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde şüpheli bir kişiyi durdurdu. Durdurulan M.O. isimli şahıs, kontrol esnasında polis kimliği gösterdi. Ancak yapılan incelemelerde belgeyi sahte olduğu ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS HAKKINDA KAPSAMLI SORGULAMA

Bu gelişmenin ardından, M.O. hakkında Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden detaylı sorgulama yapıldı. Sorgulama neticesinde, şahsın “basit yaralama” suçundan kesinleşmiş 7 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi. Ayrıca “dolandırıcılık”, “tehdit”, “güveni kötüye kullanma”, “basit yaralama” ve “hakaret” gibi toplamda 128 ayrı suç dosyasından arandığı bilgisine ulaşıldı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Firari hükümlü olduğu anlaşılan M.O, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. Bu olay, İzmir’deki güvenlik çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini gözler önüne serdi.

