Pegasus’tan Ailelere Ücretsiz Çocuk Bileti Kampanyası

pegasus-tan-ailelere-ucretsiz-cocuk-bileti-kampanyasi

Pegasus Hava Yolları, çocuklu ailelere yönelik yeni kampanyasını duyurdu. Yapılan açıklamada, 15-18 Ocak 2026 tarihleri arasında alınan biletlerde belirli uçuş dönemleri için çocuk biletlerinin ücretsiz sunulacağı belirtildi. Kampanyanın geçerli olduğu dönem, 15 Ocak 2026 saat 09.30 ile 18 Ocak 2026 saat 23.59 arasında yapılan ve biletlemesi tamamlanan işlemleri kapsıyor. Bu süre boyunca alınan biletlerle, 1 Şubat 2026 – 28 Mart 2026 tarihleri arasında yetişkin biletine bağlı çocuk yolcular için ekstra ücret ödenmeyecek.

KAMPANYA KATILIM KURALLARI

Kampanyadan sadece Pegasus BolBol üyeleri yararlanabiliyor. Üye olmayan yolcular, ücretsiz BolBol üyeliği oluşturarak kampanyaya katılabiliyor. 2-12 yaş arasındaki çocuklar, 18 yaşından büyük bir BolBol üyesine bağlı üye tanımlaması yapılması kaydıyla ücretsiz bilet alma hakkına sahip olabiliyor. Biletleme işlemlerinin, çocuğun bağlı olduğu BolBol üyeliğiyle ilişkilendirilmiş telefon numarası aracılığıyla gerçekleştirilmesi önem taşıyor. Yetişkin bileti ile birlikte yapılan tek yön veya gidiş-dönüş rezervasyonlarında, en fazla iki çocuk için ücretsiz bilet imkanı sağlanıyor.

KAMPANYA KAPSAMINDAKİ HATLAR

Kampanya, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere ve İsviçre’den Türkiye’ye gidiş-dönüş uçuşları için geçerli olacak. Bu hatlarda seyahat eden BolBol üyeleri, satın aldıkları yetişkin biletine bağlı olarak iki çocuğa kadar ücretsiz uçuş hakkı elde edebilecek. Ücretsiz çocuk biletleri Light Paket kapsamında düzenlenecekken, koltuk seçimi, yemek ve bagaj gibi Light Paket dışındaki ek hizmetler ayrıca ücretlendirilecek. Kampanyadan yararlanmak için yalnızca www.flypgs.com internet sitesi ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden bilet alımları yapılması gerekiyor. Ödeme aşamasında kampanya seçeneğinin işaretlenmesiyle çocuk biletlerinin toplam tutara 0 TL olarak yansıtılması sağlanacak.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

MKK 2025 Menkul Kıymet Değerini Açıkladı

2025'te MKK'nın menkul kıymet değeri 28,96 trilyon lira ile rekor seviyeye yükseldi. Yatırımcı sayısı ise 37,94 milyona erişti.
Gündem

İsrail Ordusuna Ait Helikopter Batı Şeria’da Düştü

Batı Şeria'da, arızalı bir İsrail helikopteri, başka bir helikopterle taşınırken halatın kopmasıyla yere çakıldı.
Gündem

Yapay Zeka ile Korunan Meslek Grupları: Uzmanlar Açıklıyor

Uzmanlar, yapay zeka teknolojilerinin birçok sektörde işleri değiştirdiğini, ancak insan odaklı bazı mesleklerin uzun vadede güvende kalacağını belirtiyor.
Gündem

M.O’nun Polise Gösterdiği Kimlik Şaşırttı

İzmir'de düzenlenen bir asayiş uygulamasında, sahte polis kimliğiyle yakalanan kişinin firari hükümlü olduğu ve 128 suç dosyasından arandığı belirlendi.
Gündem

Sdg’nin Yıktığı Köprüler Sivilleri Çaresiz Bıraktı

Suriye ordusu, Deyr Hafir operasyonu öncesi açtığı insani koridoru, SDG’nin köprüleri imha etmesi nedeniyle tıkadı. Siviller zor koşullarda tahliye olmaya çalıştı. Askeri operasyon ertelendi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.