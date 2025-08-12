Avrupa Yangınlar İçinde Kaldı!

AVRUPA’DA AŞIRI SICAKLAR VE YANGINLAR SÜRÜYOR

Avrupa’da aşırı sıcaklıklar ve kuraklık etkisini gösteriyor. İspanya’da günlerdir yangınlarla mücadele ediliyor. Başkent Madrid’e yakın Tres Cantos ormanlarında meydana gelen yangın, şehre yaklaşmış durumda. Saatte 70 kilometreyi aşan sert rüzgar ve 40 derecelik hava sıcaklığı, alevlerle mücadeleyi zorlaştırıyor. Bazı itfaiyeciler yaralanırken, binden fazla kişi tahliye edilmiş durumda. İber Yarımadası’nda sıcaklıkların 42 dereceye ulaşması bekleniyor ve Sevilla bölgesi için kırmızı alarm verilmiş.

PORTEKİZ’DE YANGINLA MÜCADELE

İspanya’nın komşusu olan Portekiz’de de 10 farklı noktada yangınlar devam ediyor. Yangınlara 2 binden fazla itfayeci müdahale ediyor. Hafta sonu boyunca dört yangın çıkardığı tespit edilen 50 yaşındaki bir kişi gözaltına alınmış durumda.

İTALYA’DA YANGIN MÜCADELESİ

İtalya’nın Napoli şehri yakınında çıkan yangınla mücadele sürüyor. Vezüv Yanardağı çevresinde tahliye emri verilmiş. Yangın söndürme uçakları ve helikopterler, müdahale çalışmalarına destek veriyor.

BALKANLARDA YANGINLAR ARTINCA

Hırvatistan, Karadağ ve Arnavutluk’ta da yangınlar devam ediyor ve yüzlerce itfaiyeci burada da müdahaleye katılıyor. Arnavutluk’ta son 24 saat içerisinde 40 noktada yangın çıktığı bildiriliyor. Askerlerin de destek verdiği çalışmalarda yaklaşık 30 orman yangınının söndürüldüğü açıklanmış. Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan’da da birçok noktada yangın mücadelesi sürmekte.