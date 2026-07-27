Avrupa’da Elektrikli Otomobil Satışları Fırladı

Ekonomi
Elektrikli otomobilin şarj kablosu takılırkenki görüntüsü
AB ülkelerinde otomobil satışları, haziranda geçen yıla göre önemli bir artış göstererek 1,1 milyon adede ulaştı.
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AB ülkelerinde yeni otomobil satışları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 arttı. Bu dönemde toplam 1 milyon 147 bin 962 araç satıldı. Haziran ayında satılan otomobillerin yüzde 35,2’si hibrit modellerden oluştu.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI ZİRVE YAPTI

Elektrikli araçların pazar payı yüzde 23,6 olarak kaydedildi. Benzinli araçlar yüzde 21,3 ile üçüncü sırada yer aldı. Fişli hibrit modellerin payı yüzde 10,1 olarak gerçekleşti. Dizel araçların pazar payı ise yüzde 6,7’de kaldı. Tam elektrikli otomobil satışları haziranda yüzde 60,7 arttı. Bu kategoride 270 bin 557 adet satış yapıldı. Hibrit ve elektrikli modellerin toplam pazar payı yüzde 68,9’a ulaştı.

VOLKSWAGEN EN ÇOK SATAN MARKA OLDU

Ocak-haziran döneminde toplam satışlar yüzde 5,7 arttı. Bu dönemde 5 milyon 896 bin 683 araç satıldı. Volkswagen Grubu haziran ayında 291 bin 366 satışla zirvede yer aldı. Stellantis Grubu 170 bin 452 araç satarak ikinci oldu. Renault Grubu ise 135 bin 536 satışla üçüncü sırada kendine yer buldu.

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