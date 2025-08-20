Avukat Göksu Çelebi Hayatını Kaybetti

GÖKSU ÇELEBİ’İN HASTANEYE KALDIRILMASI

İstanbul’da, uyuşturucu kullandıktan sonra sağlık durumu kötüleşen avukat Göksu Çelebi, hastaneye kaldırıldı. Olay, geçen ay gerçekleşti ve 27 yaşındaki avukat, hastanede tedavi altına alındı. Bugün, ne yazık ki Çelebi’nin yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.

GÖKALP İÇER’İN TUTUKLANMASI

Göksu Çelebi’nin ölümüne sebep olan olayla ilgili olarak, kripto para borsası ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer gözaltına alındı. İçer’in, Çelebi’ye uyuşturucu imal ettiği iddiaları gündeme geldi. Mahkemeye çıkarılan İçer, olası kasıtla öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucu madde temini suçlarıyla tutuklandı.