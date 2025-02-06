Avukat, Narin Güran Davasında İstinaf Başvurusu Yaptı

DAVA GELİŞMELERİ

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Aralık 2024 tarihinde yapılan karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Ayrıca, sanık Nevzat Bahtiyar’a “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası çıkarıldı. 23 Ocak’ta ise 944 sayfalık gerekçeli karar açıklandı.

AÇIKLAMALAR VE İSTİNAF BAŞVURUSU

Ekol TV’den Burak Emek’in aktardığına göre, Narin Güran cinayeti davasında önemli bir gelişme yaşandı. Yüksel Güran’ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, müvekkili hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına itiraz ederek istinaf başvurusu yaptı. Başvuruda, ilk derece mahkemesinin kararının varsayımlara dayandığı ifade edildi.

BAHTİYAR’IN İFADELERİ VE YARGILAMA SÜRECİ

İstinaf başvurusunda, ilk derece mahkemesinin hukuki temellerinin zayıf olduğu belirtildi. Başvuruda, Nevzat Bahtiyar’ın çelişkili ifadeleri üzerinden hüküm kurulduğu ve olayla ilgili basında yer alan gerçek dışı haberlerle kamuoyunun yanıltıldığı, dolayısıyla sanıkların tarafsız bir yargılama süreci geçirmesinin engellendiği iddia edildi.