İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN GÖZALTISINA ALDIĞI AVUKAT

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, adliyeye sevk edildi. Epözdemir, pazar günü gözaltına alınmıştı. Ünlü avukatın, poliste ifade vermediği hakkında gelen suçlamalara dair savcıya ifade vereceği bilgisi alındı.

PASAPORTUNA EL KONULDU VE İŞ YERİNDE ARAMA YAPILDI

Soruşturma sürecinde, Epözdemir’in pasaportuna da el konuldu. Emniyet güçleri, Rezan Epözdemir’in Levent’teki iş yerinde aramalar gerçekleştirdi. O günden bu yana Epözdemir’in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

REZAN EPÖZDEMİR’İN SUÇLAMALARI NELER?

Türkiye’nin gündeminde olan önemli davaların avukatı Rezan Epözdemir, rüşvet, siyasi ve askeri casusluk ile FETÖ’ye yardım etmekle suçlanıyor. Epözdemir hakkında yürütülen soruşturmada gizlilik kararı alındığı ve A.D. adlı bir tanığın ifadesinin alındığı bilgisi paylaşıldı. Tanık A.D., Epözdemir’in rüşvet aldığını öne sürmüş ve üç farklı eyleme atıfta bulunmuştu. Savcılık, bu eylemlerden ikisinde vekalet ilişkisi bulunduğu için soruşturma izni almak amacıyla dosyayı ayırdı. Ancak, vekalet ilişkisi olmayan 2021 yılındaki bir olayda, Epözdemir ile C.Ç.’nin bir tahliye işlemi için 150 bin dolar rüşvet aldıkları iddiaları gündeme geldi.