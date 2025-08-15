Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu’ya gönderildi

REZAN EPOZDEMİR’İN GÖZALTINA ALINMASI

Kamuoyunca tanınan avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “rüşvet”, “FETÖ/PDY’ye yardım” ve “siyasal-askeri casusluk” suçlamalarını içeren iki farklı soruşturma çerçevesinde 10 Ağustos Pazar sabahı evinden gözaltına alındı. Savcılık işlemlerinin sona ermesinin ardından “rüşvet vermeye aracılık etme” suçlamasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Epözdemir, tutuklanarak Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Cezaevine nakli, jandarmaya ait bir araçla gerçekleştirildi ve Epözdemir saat 22.45’te cezaevine alındı.

TUTUKLAMA GEREKÇELERİ

Tutuklama kararında, Epözdemir’in serbest kalması durumunda tanıklar üzerinde baskı kurma olasılığı, soruşturmanın akışını etkileme kapasitesi ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gibi gerekçeler yer aldı. Soruşturma dosyasında, Epözdemir’in 2021 yılında tutuklu bulunan iki kişinin tahliyesi ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması için rüşvete aracılık ettiğine yönelik iddialar bulunduğu ifade edildi. Ayrıca, 2 milyon 490 bin TL’lik bono, WhatsApp yazışmaları ve baz kayıtları gibi farklı delillerin dosyada yer aldığı belirtildi.

TÜM SORUŞTURMALAR BAŞLATILDI

Terör soruşturması kapsamındaki dosyada ise Epözdemir hakkında yurt dışına çıkış yasağı içeren bir adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi. Bu dosyada, Epözdemir’in bazı yabancı istihbarat bağlantılı kişilerle yediği yemeklerin fotoğrafları sonrasında incelemeye alındığı ve bu görüşmelerin “hayatın olağan akışına aykırı” olduğu vurgulandı.