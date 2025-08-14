Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı

Pazar sabahı gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, sevk edildiği hakimlik tarafından “rüşvet” suçlamasıyla tutuklandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Epözdemir’in “FETÖ/PYD terör örgütüne yardım” suçlamasıyla ilgili olarak yurt dışı çıkış yasağı talebini reddetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, pazar sabahı avukat Rezan Epözdemir’in “rüşvet”, “FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne yardım” ve “siyasal ve askeri casusluk” suçlamalarıyla 05.45 civarında gözaltına alındığını ve iş yeri ile evinde eş zamanlı arama yapıldığını bildirdi. O tarihten itibaren gözaltında tutulan Epözdemir, önceki gün öğleden sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Gözaltı süresinin 4 günü boyunca emniyette ifadesi alınmayan Epözdemir’in savcılıkta ifade işlemlerinin 17.00 sıralarında başladığı, ancak cep telefonunun çözümlenmediği belirtildi.

**rüşvet suçlamasından tutuklama**

Savcılık ifadeleri gece yarısından sonra tamamlanan Rezan Epözdemir, rüşvet suçuna aracılık etmekten tutuklanması ve silahlı terör örgütüne yardım etme ile siyasal ve askeri casusluk suçlarından dolayı yurt dışına çıkışı yasaklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Rüşvet suçu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bakırköy Adliyesi’nde yazı işleri müdürü olarak görev yapan dönemin savcısı C.Ç.’nin katibi K.Y., etkin pişmanlık ve itiraf doğrultusunda ifadesi üzerine serbest bırakıldı. Hakimlik sorgusu sabah saat 04.00’te sonuçlanan Epözdemir, rüşvet suçundan tutuklandı. Ancak hakimlik, savcılığın terörle ilgili suçlamadan dolayı yurt dışı çıkış yasağı talebini reddetti.

**Şamil Tayyar iddialarda bulundu**

Eski Ak Parti Milletvekili Şamil Tayyar, önceki gün Epözdemir soruşturmasına dair çeşitli iddialarda bulundu. Tayyar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın ciddi bir krize dönüşme yolunda olduğunu belirtti ve Epözdemir’in sürekli cep telefonunun şifresini vermekte istekli olmadığını öne sürdü. “Şifre krizi aşılamadığı için sorgu süresi uzatıldı. Mehmet Uçum başta olmak üzere ‘hatırlı’ çok sayıda isim devrede, Başsavcı Akın Gürlek’i kuşatma altına aldılar. Gürlek, İmamoğlu dosyasında dahi görmediği yoğun baskı karşısında bunalmış durumda” ifadelerini kullandı. Mehmet Uçum ise Tayyar’ın kendisiyle ilgili iddialarını yalanladı.