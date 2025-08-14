Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı

GÖZALTINA ALINAN AVUKAT TUTUKLANDI

Pazar sabahı gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, hakimlik tarafından “rüşvet” suçlamasıyla tutuklandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Epözdemir hakkında “FETÖ/PYD terör örgütüne yardım” suçlamasıyla yurt dışı çıkış yasağı talebini ise reddetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, pazar sabah saatlerinde yaptığı açıklamada avukat Rezan Epözdemir’in “rüşvet”, “FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne yardım” ve “siyasal ve askeri casusluk” suçlamalarıyla 05.45 sıralarında gözaltına alındığını, işyerinde ve evinde eş zamanlı arama yapıldığını bildirdi. O saatten beri gözaltında olan Epözdemir, dün öğleden sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Dört günlük gözaltı süresince emniyette ifadesi alınmayan Epözdemir’in savcılıkta ifade işlemleri 17.00 sıralarında başladı; ancak telefonunun çözülemediği belirtildi.

RÜŞVET SUÇLAMASINDAN TUTUKLAMA

Savcılık ifadeleri gece yarısından sonra biten Rezan Epözdemir, rüşvet suçuna aracılık etmek suçundan tutuklama, silahlı terör örgütüne yardım etme ve siyasal ve askeri casusluk suçlarından yurt dışına çıkma yasağı ile adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Rüşvet suçu soruşturması kapsamındaki gözaltında kalan ve Bakırköy Adliyesi’nde yazı işleri müdürü olan dönemin savcısı C.Ç.’nin katibi K.Y., etkin pişmanlık ve ikrar ifadesiyle serbest bırakıldı. Epözdemir’in 04.00 sıralarında sonuçlanan hakimlik sorgusu neticesinde rüşvet suçundan tutuklandığı açıklandı. Hakimlik, savcılığın terörle ilgili suçlamadan yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki talebini ise reddetti.

İDDİALAR VE YANITLAR

Eski Ak Parti Milletvekili Şamil Tayyar, önceki gün Epözdemir soruşturmasına dair çeşitli iddialarda bulunmuştu. Tayyar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın ciddi bir krize dönüşmek üzere olduğunu savundu ve Epözdemir’in cep telefonunun şifresini vermek istemediğini öne sürdü. Tayyar, “Şifre krizi aşılamadığı için sorgu süresi uzatıldı. Mehmet Uçum başta olmak üzere ‘hatırlı’ pek çok isim devrede, Başsavcı Akın Gürlek’i kuşatma altına aldılar” dedi. Ayrıca, Gürlek’in İmamoğlu dosyasındaki yoğun baskıdan bunalmış olduğunu ve şahsına yönelik iftira kampanyası başlatılmasından endişe duyduğunu ifade etti. Mehmet Uçum ise Tayyar’ın kendisiyle ilgili iddialarını yalanladı.