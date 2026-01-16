Avustralya’da Sosyal Medya Yasağı Etkisini Gösterdi: 4,7 Milyon Hesap Kapatıldı

avustralya-da-sosyal-medya-yasagi-etkisini-gosterdi-4-7-milyon-hesap-kapatildi

Avustralya’da 16 Yaş ALTINA YENİ SOSYAL MEDYA YASAĞI

Avustralya’nın 16 yaş altındaki bireyler için sosyal medya kısıtlamasının 10 Aralık’ta yürürlüğe girmesinin ardından, ilk günlerde 4,7 milyondan daha fazla hesabın kapatıldığı, kaldırıldığı veya kısıtlandığı bildirildi. Ocak 2024 itibarıyla ülkede yaklaşık 21 milyon sosyal medya kullanıcısı olduğu ve bu sayının, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 76’sına denk geldiği kaydedildi.

PLATFORMLAR HESAPLARA MÜDAHELE EDİYOR

Başbakan Anthony Albanese, sosyal medya platformlarının yaş sınırlamasına uygunluk sağlamak için hesaplar üzerinde müdahalelerde bulunduğunu ifade etti.

