Avustralya’da Sosyal Medya Yasağına Gençlerden Tepki Geldi

Avustralya’da 16 yaş altındaki bireyler için sosyal medya yasağının uygulanmaya başlamasıyla birlikte gençler, engelleri aşmanın değişik yollarını araştırmaya koyuldu. Yeni düzenleme, Snapchat, Instagram ve TikTok gibi yaygın platformları kapsıyor. Ancak birçok genç, yalnızca birkaç saatte yeni hesaplar oluşturarak ya da ebeveynlerinin kimlik bilgilerini kullanarak sosyal medyaya geri döndü. 14 yaşındaki sporcu Lucy Brooks, Instagram hesabını kaybetmesine karşın, arkadaşlarının çoğunun bir gün içinde tekrar hesaplarını aktif hale getirdiğini ifade etti. Bazı gençler, ebeveynlerinin onayıyla yeni hesaplar açarken, bazıları ise yaş kontrolünü aşmak için yapay zeka kullanarak sahte yetişkin fotoğrafları oluşturdu. Yaş doğrulama sistemleri, hesabı açan kişinin görünüm itibarıyla büyük olsa bile, hesabı kimin kullandığını tespit edebileceğini belirtiyor. Yine de kararlı gençler, yasak olan uygulamalara erişmeye devam ediyor.

HÜKÜMET YASAĞI KUTLADI

Yasağın ilk gününde Başbakan Anthony Albanese, Sydney’de çocuklarını kaybeden ailelerle birlikte çevrim içi istismar karşıtı gruplarla bir araya geldi. Sydney Liman Köprüsü, “Bırakın çocuk olsunlar” sloganıyla yeşil ve sarı ışıklarla aydınlatıldı. Ancak sokaklardaki gençlerin büyük bir kısmının hesabı hala kapatılmadı. CNN’e konuşan 15 yaşındaki dört erkek çocuktan biri, “Hesabı açarken doğum tarihimi 2000 yazmıştım, o yüzden kapanmadı” şeklinde ifade etti. Diğer bir genç ise, Snapchat’i asla bırakmak istemediğini, çünkü arkadaşlarıyla numara paylaşmadan iletişim kurmanın oldukça kolay olduğunu savundu.

GENÇ GİRİŞİMCİLER YASAĞIN ETKİSİNDEN KAYGILI

18 yaşındaki haber kanalı 6 News’un kurucusu Leo Puglisi, yasağın etkili olmadığını düşünüyor. Kendisinden küçük kardeşinin bile hâlâ sosyal medyada aktif olduğunu belirten Puglisi, bu tür kuralların kendi kariyerini başlamadan sona erdireceğini öne sürdü. 13 yaşında kurduğu tırnak cilası markası Glossy Boys ile sosyal medya üzerinden satış yapan 16 yaşındaki Lucas Lane ise, yasağın genç girişimcileri zor duruma sokacağını kaydetti. Lane, “Gençlerin kendini ifade ettiği bir alanı kapatıyorsunuz. Yasaklamak yerine eğitmek daha doğru olurdu” değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan, Avustralya Yüksek Mahkemesi’nde yasağa karşı iki ayrı dava açıldığı bildirildi. Reddit’in açtığı dava, düzenlemenin “mahremiyet ve ifade özgürlüğü açısından ciddi sorunlar” oluşturduğunu ileri sürüyor.

GENÇLER ŞAŞKIN VE KAYGILI

15 yaşındaki Shar, 4.000 takipçisi bulunan TikTok hesabını kaybetme korkusunu taşırken, hiçbir hesabının kapanmadığını dile getirdi. “Benim yaşımdaki kimsenin hesabı kapanmadı. Bu kadar gösterişli duyurduysanız gereğini yapmanız gerekirdi,” dedi. Cheerleader Lucy ise hala endişelerini sürdürüyor. Arkadaşlarının çoğunluğunun hesaplarını indiremediğinden fotoğraflarını kaybetme korkusu taşıdığını belirtti. Lucy, sosyal medyanın zararlı içeriklerini tanıdığını ancak tamamen yasaklamanın çözüm olmadığını düşündüğünü ifade etti. “Çocukların sosyal medyada bu kadar fazla olmaması gerektiğini biliyorum,” diyen Lucy, “Ama bunun işe yarayacağını sanmıyorum. Saat sınırı koymak daha mantıklı olurdu,” şeklinde sözlerine son verdi.