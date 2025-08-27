Avustralya, İran’ı Diplomatik Krizle Karşılıyor

İRAN’DAN MİSİLLEMENİN HABERİ

İran yönetimi, Avustralya’nın büyükelçisini sınır dışı etme kararı üzerine karşılık verme niyetinde olduğunu açıkladı. Tahran, Canberra’nın İran’ı ülkedeki Yahudi karşıtı saldırıların sorumlusu olarak göstermesini “kesinlikle” reddetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakeyi, Avustralya’nın bu kararını “diplomatik düzeyde uygunsuz ve haksız” olarak değerlendirdi ve “her türlü eylemin karşılıklı tepkiyle karşılanacağını” belirtti. Bakhaei, ayrıca Avustralya’nın bu adımının ülke içinde gelişmelerden etkilendiğini ifade etti. Avustralya, İran’ın Sidney ve Melbourne’deki saldırılarda rol oynadığını öne sürerek, İran Büyükelçisi Ahmad Sadeghi’yi “istenmeyen kişi” ilan etti. Dışişleri Bakanı Penny Wong, bu olayın İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan bir ilk olduğunu kaydetti. Aynı zamanda Tahran Büyükelçiliği’nin faaliyetleri askıya alındı. Avustralya’nın bu hamleleri, ülkedeki son İsrail karşıtı eleştiriler ve Filistin devletinin tanınması adına girişimlerden sonra geldi.

AVUSTRALYA’DAN YENİ BİLGİLER

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Avustralya Güvenlik İstihbarat Örgütü’nün (ASIO) Aralık 2024’te Melbourne’deki Addas Israel Sinagogu’na ve Ekim 2024’te Sydney’deki bir Yahudi restoranına düzenlenen saldırılarda İran’ın sorumluluğu hakkında “güvenilir istihbarat” elde ettiğini duyurdu. Bu saldırıların “toplumsal uyumu zayıflatma ve toplumda bölünmeye yol açma girişimleri” olduğunu hatırlatan Albanese, “Bunlar, yabancı bir ülke tarafından Avustralya topraklarında düzenlenen olağan dışı ve tehlikeli saldırı eylemleriydi” değerlendirmesinde bulundu.

DİPLOMATLAR “İSTENMEYEN KİŞİ” İLAN EDİLDİ

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İran’ın Avustralya Büyükelçisi Ahmad Sadeghi ve üç diğer İranlı diplomatın “istenmeyen kişiler” olarak ilan edildiğini ve bu kişilerin ülkeden ayrılmaları için kendilerine 7 gün süre verildiğini açıkladı. Wong, Avustralya hükümetinin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez bir yabancı büyükelçiyi sınır dışı etme kararı aldığını vurgulayarak, “Bu kararı aldık çünkü İran’ın eylemleri tamamen kabul edilemez” dedi. Ayrıca, ülkelerinin Tahran’daki büyükelçisini geri çektiğini belirtirken, İran ile bazılarının diplomatik kanallarının açık kalacağını belirtti. Wong, Avustralya vatandaşlarının İran’da bulunmamaları yönünde bir çağrıda bulundu.