Avustralya Polisi Çocukları Hedef Alan Zanlıyı Açıkladı

Avustralya polisi, çevrim içi platformlarda çocukları hedef alan 27 yaşındaki bir erkeğin bilgisayarında 23 bin cinsel içerikli görüntü tespit ettiklerini bildirdi. Yetkililer, bu görüntüler arasında 459 mağdurun kaydedildiğini ve zanlının iddia edilen suçlarını “titizlikle belgelediğini” ifade etti.

MAĞDURLARIN YAŞ ARALIĞI

Belirtilen mağdurların 7 ile 15 yaş arasında değiştiği, bazılarının ise yurt dışında yaşadığı aktarıldı. Soruşturma kapsamında, suçların 2018 ile 2025 yılları arasında işlendiği öne sürüldü.

SAHTE HESAP İLE TUZAĞA DÜŞÜRME

Polis, zanlının popüler sosyal medya, oyun ve mesajlaşma platformları üzerinde hem kadın hem de erkek kimliğiyle birçok sahte hesap oluşturduğunu duyurdu. Çocukları “kandırma, zorlama ve tehdit” metotlarıyla cinsel içerikli görüntü göndermeye yönlendirdiği iddiasında bulunuldu. Ayrıca, zanlının toplamda 596 ayrı suçlamayla karşı karşıya olduğu, bunlar arasında 200’den fazla “çocuk istismarı materyali üretimi” ve 87 “internet üzerinden çocukla cinsel faaliyette bulunma” suçlarının da bulunduğu belirtildi. Olayın “son derece endişe verici ve sarsıcı” olduğunu vurguladı.

SOSYAL MEDYADA ARTAN TEHLİKE

Polis, çocukların uygulamalar, oyunlar ve sosyal medya aracılığıyla istismar edilmesine ilişkin vakalarda artış gözlemlediğini, bu durumun çocuklar üzerinde ağır travmalara yol açabileceğini bildirdi. Ayrıca Avustralya, çevrim içi risklerin artışını gerekçe göstererek kısa süre önce 16 yaş altındaki çocukların bazı popüler sosyal medya platformlarını kullanmasını yasakladığını açıkladı.

