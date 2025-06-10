Avusturya’da Okul Saldırısı: 9 Ölü

AVUSTURYA’DA SİLAHLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Avusturya’nın Graz kentinde bir okulda silahlı bir saldırı meydana geldi. Kronen Zeitung gazetesinin haberine göre, bu saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı olduğu aktarılıyor ve yaralıların büyük kısmının öğrenci ve öğretmenlerden oluştuğu bildiriliyor.

POLİS OPERASYONU BAŞLATTI

Avusturya polisi, saldırının olduğu bölgeden operasyon başlattı. Ulusal televizyon kanalı ORF, saldırganın bir öğrenci olduğunu duyuruyor. Polis, saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin tuvalette ölü olarak bulunduğunu ve kendini öldürdüğünü kaydediyor.