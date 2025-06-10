Dünya

Avusturya’da Okul Saldırısı: 9 Ölü

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AVUSTURYA’DA SİLAHLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Avusturya’nın Graz kentindeki bir okulda silahlı bir saldırı meydana geldi. Kronen Zeitung gazetesinin aktardığına göre, bu saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor ve yaralıların çoğunun öğrenci ve öğretmen olduğu ifade ediliyor.

POLİS OPERASYONU BAŞLATTI

Avusturya polisi, saldırının ardından bölgede operasyon başlattı. Ulusal televizyon kanalı ORF, saldırganın okulda bir öğrenci olduğunu bildirdi. Polis, saldırıyı düzenleyen öğrencinin tuvalette ölü olarak bulunduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, saldırganın kendisini öldürdüğü kaydedildi.

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