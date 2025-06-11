Avusturya’daki Saldırganın Kimliği Açıklandı

SALDIRI OLAYI GRAZ KENTİNDE GERÇEKLEŞTİ

Avusturya’nın güneyinde, Graz şehrindeki bir ortaokula yönelik bir saldırı gerçekleştirildi. Okulda silah sesleri duyulması üzerine olay yerine ulaşan polis, derhal okula müdahale etti. Bu saldırıda, aralarında saldırganın da bulunduğu toplamda 10 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından Avusturya Başbakanı Christian Stocke, İçişleri Bakanı Gerhard Karner ve Eğitim Bakanı Christoph Wiederkehr ortak bir basın toplantısı düzenleyerek konuyla ilgili bilgi verdi. Başbakan Stocke, “Ülkemiz için karanlık bir gün” diyerek, zor bir süreçte insan olmanın önemini vurguladı. Ayrıca, ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

YAS İLAN EDİLDİ

Başbakan Stocke, ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildiğini belirterek, yarın yerel saatle 10.00’da bir dakikalık saygı duruşu yapılacağını bildirdi. İçişleri Bakanı Gerhard Karner ise, saldırıda altısı kadın toplam dokuz kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Ayrıca, saldırganın da olay sırasında yaşamını yitirdiğini ve 12 kişinin yaralandığını aktardı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ VE ARKA PLANI

Polis, saldırgana ilişkin detayları açıklayarak, 21 yaşındaki Avusturya vatandaşı olan saldırganın okulun tuvaletinde intihar ettiğini duyurdu. Saldırıyı gerçekleştirmek için iki silah kullandığını ifade eden polis, bu silahların yasal olarak satın alındığını ve ruhsatlarının bulunduğunu belirtti. Ayrıca, saldırganın daha önce herhangi bir suç kaydının olmadığını belirtti.

SALDIRGAN ESKİ ÖĞRENCİ

Avusturya Eğitim Bakanı Christoph Wiederkehr, olay için tanımlayıcı bir kelime bulmanın zor olduğunu dile getirerek, saldırıya uğrayan okulun ikinci bir karara kadar kapalı kalacağını bildirdi. İçişleri Bakanı Karner, saldırganın okulun eski bir öğrencisi olduğunu, ancak mezun olmadığını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiği bilgisi de kamuoyuna aktarıldı.