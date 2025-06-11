Avusturya’daki Saldırganın Kimliği Açıklandı

GRAZ KENTİNDE SIKILIM SILAH SESLERİ İLE SANSASYONEL SALDIRI

Avusturya’nın güneyinde yer alan Graz şehrindeki bir ortaokula silahlı bir saldırı gerçekleştirildi. Okulda silah sesleri duyulması üzerine olay yerine giden polis, hemen okula operasyon başlattı. Saldırıda, aralarında saldırganın da bulunduğu toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Olay hakkında Avusturya Başbakanı Christian Stocke, İçişleri Bakanı Gerhard Karner ve Eğitim Bakanı Christoph Wiederkehr ortak basın toplantısı düzenledi.

ÜLKEYİ DERİNDEN SARAN BİR TRAJEDİ

Başbakan Stocke, “Ülkemiz için karanlık bir gün” diyerek sözlerine başladı. “Bu zor saatlerde, insan olmak en güçlü noktamız” ifadelerini kullandı. Şoke olduklarını belirten Stocke, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Ayrıca, ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu ve ertesi gün yerel saatle 10.00’da bir dakikalık saygı duruşu yapılacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Karner, saldırıda 6’sı kadın 9 kişinin yaşamını yitirdiğini ve saldırganın da öldüğünü doğruladı. Olayda 12 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

POLİS SALDIRGANIN KİMLİĞİNİ AÇIKLADI

Polis, saldırganın 21 yaşındaki Avusturya vatandaşı olduğunu ve okulun tuvaletinde intihar ettiğini açıkladı. Saldırganın, iki silahla saldırıyı gerçekleştirdiği ve bu silahların yasal olarak satın alındığı kaydedildi. Ayrıca, saldırganın daha önce herhangi bir suç kaydının bulunmadığı bildirildi.

OKULUN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİN ORTASINDA

Avusturya Eğitim Bakanı Christoph Wiederkehr, olayı tanımlayacak uygun bir kelime bulmanın imkansız olduğunu belirtti. Saldırının gerçekleştiği okulun ikinci bir karara kadar kapalı kalacağını ifade etti. İçişleri Bakanı Karner, saldırganın okulun eski bir öğrencisi olduğunu; ancak mezun olmadığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bilgisi paylaşıldı.