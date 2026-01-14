Ay’da Gelişmiş Yaşam Alanları İçin Otel Projesi

GRU SPACE’İN AY’DAKİ YAŞAM ALANLARI HEDEFİ

GRU Space, Ay üzerinde gelişmiş yaşam alanları inşa etme amacını kamuoyuyla paylaştı. Şirket, bu çerçevede San Francisco’daki Güzel Sanatlar Sarayı’ndan esinlenerek bir otel tasarlayacak. Ayrıca firma, Ay yüzeyine gerçekleştirilecek ilk görevlerde yer almak isteyenleri, yüksek bir depozito karşılığında altı yıl içinde katılmaya davet ediyor. Kurucusu Skyler Chan, Kaliforniya Üniversitesi’nden yeni mezun olarak, Y Combinator’dan aldığı tohum yatırımı ile dikkatleri üzerine çekti. Chan, astronotlar dışında herkesin uzaya seyahat edebileceği bir gelecek tasarlamayı ve gezegenler arası bir yaşamı hayata geçirmeyi amaçlıyor.

REZERVASYONLAR 250 BİN DOLARDAN BAŞLIYOR

GRU Space, Ay’daki otel projesi için rezervasyon almaya başladı. Otel için depozito bedelleri 250 bin ila 1 milyon dolar arasında değişiyor. Şirket, potansiyel misafirleri bu fırsattan yararlanmaya davet ediyor.

İLK TESTLER 2029’DA

Şirket, 2029 yılında yapacağı testlerde ticari bir Ay iniş aracına yerleştirilecek yük ile şişirilebilir yapı teknolojisini ve Ay toprağını tuğlaya dönüştürme yeteneğini deneyecek. İlk otelin, 2032 yılında şişme bir yapı olarak faaliyete girmesi ve aynı anda dört misafiri ağırlaması planlanıyor. Skyler Chan, SpaceX gibi firmaların ulaşım altyapısını geliştirdiğini ancak Ay’daki kalıcı yaşam alanları için uygun bir varış noktası oluşturulması gerektiğine vurgu yapıyor. GRU Space, insanlığı Ay ve Mars’a taşımanın yanı sıra orada yaşamak için uygun yollar ve yapılar inşa edilmesi gerektiğine inanıyor.