Aybüke Pusat Diziden Çıkarıldı: TRT Kararı

AYBÜKE PU SAT’IN DİZİDEN ÇIKARILMASI

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde başrol oynayan Aybüke Pusat, sosyal medyada gerçekleştirdiği boykot çağrısının arından dizinin kadrosundan çıkarıldı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, bu kararı sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı bir açıklama ile duyurdu. Sobacı, açıklamasında “Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır.” ifadelerine yer verdi.

BOYKOT ÇAĞRISI REKOR YANKI YARATMIŞTI

Aybüke Pusat, 2 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşmesi planlanan tüketim boykotu için Instagram hesabından “2 Nisan’da satın alım yapmıyoruz” paylaşımında bulunmuş, bu çağrı sosyal medyada büyük bir yankı uyandırmıştı. Ancak bu paylaşım, iktidara yakın kesimlerden sert tepkiler almış ve Pusat’ın TRT’den çıkarılması yönünde talepler artmıştı. Gelen baskılar sonucunda oyuncu, paylaşımını silmek zorunda kalmıştı.

TARTIŞMALARIN BÜYÜMESİ

Pusat’ın boykot çağrısı, farklı görüşler oluşturmuştu. Bazı kesimler, sanatçının ifade özgürlüğünü savunurken, bir grup sosyal medya kullanıcısı ve yorumcu, kamu kaynaklarıyla finanse edilen bir kurumda çalışan birinin böyle bir çağrı yapmasını “ihanet” olarak değerlendirmişti. Bu tartışmaların ardından TRT, hızlı bir şekilde Pusat ile yollarını ayırma kararı aldı.