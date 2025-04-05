Aybüke Pusat’ın Aylık Kazancı Açıklandı. TRT’den Bölüm Başı 500 Bin TL Aldığı Belirtildi. Medya Kritik Programında Cem Küçük Açıkladı

AYBÜKE PUSAT’IN BOYKOT PAYLAŞIMI SONRASI DİZİDEN ÇIKARILMASI

TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan ünlü oyuncu Aybüke Pusat, sosyal medya hesabından “2 Nisan’da satın alım yapmıyoruz” diyerek boykot çağrısında bulundu. Bu paylaşımın ardından ünlü oyuncu, dizinin kadrosundan hızlı bir şekilde çıkarıldı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, yaptığı açıklamada, “Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır.” ifadelerini kullandı.

AYBÜKE PUSAT’IN EKSİK SAHNELERİNİ TAMAMLAMASI BEKLENİYOR

Aybüke Pusat’ın diziden çıkarılması büyük tepki çekerken, ünlü oyuncunun stokta kalan iki bölümdeki sahnelerini tamamlamak üzere sete döneceği öğrenildi. Haziran ayında 5. sezonunu tamamlayacak olan dizide, Pusat’ın karakterinin nasıl yazılacağı merak konusu oldu.

AYBÜKE PUSAT’IN BÖLÜM BAŞI KAZANCI ORTAYA ÇIKTI

TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programına konuk olan Cem Küçük, Aybüke Pusat’ın TRT’den bölüm başına 500 bin TL aldığını ve bu rakamın aylık 2 milyon TL’ye denk geldiğini açıkladı. Bu bilgi, ünlü oyuncunun dizideki yüksek kazancını gözler önüne serdi.