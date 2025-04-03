Aybüke Pusat’ın Sevgilisi De İptal Edildi

AYBÜKE PUSAT’IN DESTEK ÇAĞRISI SONRASI İŞTEN ÇIKARILDI

TRT’nin “Teşkilat” dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat, CHP tarafından yapılan boykot çağrısına destek vermesinin ardından görevine son verilmiş. Pusat’a, oyuncu sevgilisi Furkan Andıç “Yanındayım gülüm” paylaşımıyla destek sunmuş.

FURKAN ANDIÇ’IN ÇEKİMLERİ NEDEN ÇÖPE GİTTİ

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, başrolünü üstlendiği TRT Tabii’nin “Muhabir” dizisi için sete çıkan Furkan Andıç, bu paylaşımından dolayı saatler sonra işten çıkarılmış. SO Medya imzalı dizide Andıç’ın 2 günlük çekimi iptal ediliyor. Çekimlerin devam etmesi için yeni bir oyuncu aranması sebebiyle çalışmalara ara verilmiş.

BORAN KUZUM DA KADRODAN ÇIKARILDI

Aybüke Pusat’a ve boykot çağrılarına destek veren Boran Kuzum’un da, TRT platformu Tabii’de yayınlanan “Bir Ruh Macerası” dizisinin kadrosundan çıkarıldığı öğrenilmiş.