Magazin

Aybüke Pusat’ın Sevgilisi De İptal Edildi

aybuke-pusat-in-sevgilisi-de-iptal-edildi

AYBÜKE PUSAT’IN DESTEK ÇAĞRISI SONRASI İŞTEN ÇIKARILDI

TRT’nin “Teşkilat” dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat, CHP tarafından yapılan boykot çağrısına destek vermesinin ardından görevine son verilmiş. Pusat’a, oyuncu sevgilisi Furkan Andıç “Yanındayım gülüm” paylaşımıyla destek sunmuş.

FURKAN ANDIÇ’IN ÇEKİMLERİ NEDEN ÇÖPE GİTTİ

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, başrolünü üstlendiği TRT Tabii’nin “Muhabir” dizisi için sete çıkan Furkan Andıç, bu paylaşımından dolayı saatler sonra işten çıkarılmış. SO Medya imzalı dizide Andıç’ın 2 günlük çekimi iptal ediliyor. Çekimlerin devam etmesi için yeni bir oyuncu aranması sebebiyle çalışmalara ara verilmiş.

BORAN KUZUM DA KADRODAN ÇIKARILDI

Aybüke Pusat’a ve boykot çağrılarına destek veren Boran Kuzum’un da, TRT platformu Tabii’de yayınlanan “Bir Ruh Macerası” dizisinin kadrosundan çıkarıldığı öğrenilmiş.

ÖNEMLİ

Dünya

Myanmar’da Deprem Can Kaybı 3000’i Aştı

Myanmar'da 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremler sonucu ölü sayısı 3 bin 3'e ulaştı. Arama kurtarma ekipleri, beş gün sonra bir canlı bulmayı başardı.
Ekonomi

Mart Enflasyonu Bugün Açıklanıyor: TÜFE Tahmini

Türkiye İstatistik Kurumu, bu ayın enflasyon raporunu bugün kamuoyuna sunacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.