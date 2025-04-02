Aybüke Pusat Teşkilat Dizisinden Ayrıldı

DİZİ KADROSUNDAN AYBÜKE PUSTAT’IN ÇIKARILMASI

TRT 1 kanalında yayımlanan Teşkilat dizisinin başrol oyuncularından Aybüke Pusat, sosyal medya üzerinden yaptığı boykot çağrısının ardından dizinin kadrosundan çıkarıldı. Bu karar, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı tarafından sosyal medya hesabından yapılan bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. Sobacı, “Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır,” ifadesini kullandı.

BASKILAR VE TEPKİLER

Aybüke Pusat, 2 Nisan 2025’te yapılması planlanan tüketim boykotu için Instagram hesabından “2 Nisan’da satın alım yapmıyoruz” şeklinde bir paylaşımda bulunmuş, bu durum sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. İlgili paylaşım, iktidara yakın gruplardan sert tepkilerle karşılanmış ve Pusat’ın TRT’den çıkarılması yönünde talepler yükselmişti. Oyuncu, gelen baskıların ardından paylaşımını silmek zorunda kaldı.

TARTIŞMALAR VE SONUÇ

Pusat’ın boykot çağrısı, birçok kişi tarafından desteklenirken, bazı sosyal medya kullanıcıları ve yorumcular bu durumun kamu kaynaklarıyla finanse edilen bir kurumda çalışan birinden gelmesinin “ihanet” olduğunu düşündü. Tartışmaların büyümesi üzerine TRT, hızlı bir kararla oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı.