Aybüke Pusat Teşkilat Dizisinden Çıkarıldı

AYBÜKE PUSAT DİZİ KADROSUNDAN ÇIKARILDI

TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat, sosyal medya üzerinden yaptığı boykot çağrısının ardından dizinin kadrosundan çıkarıldı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, bu kararı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu. Sobacı’nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır.”

BOYKOT ÇAĞRISI BÜYÜK GÜNDEM OLMUŞTU

Aybüke Pusat, 2 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan tüketim boykotu ile ilgili olarak Instagram hesabından “2 Nisan’da satın alım yapmıyoruz” şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Bu çağrı, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırırken, iktidara yakın kesimlerden sert tepkilerle karşılaştı. Pusat’ın TRT’den kovulması yönünde baskılar artarken, oyuncu gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmek zorunda kaldı.

TARTIŞMALAR DERİNLEŞTİ

Pusat’ın boykot çağrısı, hem destek hem de karşıt görüşlere sahip kişiler arasında tartışmalara neden oldu. Bazı kesimler, sanatçının ifade özgürlüğünü savunurken, diğer bir grup sosyal medya kullanıcısı ve yorumcu, TRT gibi kamu kaynaklarıyla desteklenen bir kurumda çalışan bir kişinin böyle bir çağrı yapmasını “ihanet” olarak değerlendirdi. Yaşanan bu tartışmaların ardından TRT, hızlı bir şekilde Pusat ile yollarını ayırdı.