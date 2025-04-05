Medya

Aybüke Pusat Teşkilat’tan Çıkarıldı. Bölüm Başı Kazancı Açıklandı

aybuke-pusat-teskilat-tan-cikarildi-bolum-basi-kazanci-aciklandi

AYBÜKE PUSAT’IN BOYKOT PAYLAŞIMI SONRASI DİZİDEN ÇIKARILMASI
TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin oyuncusu Aybüke Pusat, sosyal medya hesabından “2 Nisan’da satın alım yapmıyoruz” paylaşımı yaparak boykot çağrısında bulundu. Bu paylaşımın ardından ünlü oyuncu, dizinin kadrosundan çıkarıldı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır.” ifadelerini kullandı.

EKSİK SAHNELERİ TAMAMLAMAK İÇİN SETE DÖNECEK
Aybüke Pusat’ın diziden ayrılması büyük tepki çekerken, oyuncunun stokta bulunan 2 bölümdeki eksik sahnelerini tamamlamak üzere sete döneceği öğrenildi. Haziran ayında 5. sezonunu tamamlayacak olan dizide, Aybüke Pusat’ın karakterinin nasıl yazılacağı merak konusu oldu.

BÖLÜM BAŞI 500 BİN TL KAZANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Medya Kritik programına konuk olan Cem Küçük, Aybüke Pusat’ın TRT’den bölüm başına 500 bin TL aldığını ve bu rakamın aylık 2 milyon TL’ye denk geldiğini açıkladı. Oyuncunun yüksek ücreti, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

ÖNEMLİ

Gündem

Hakkari’de Fındık Büyüklüğünde Dolu Yağdı

Dedecik'te akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, kısa sürede doluya dönüştü. İlçe merkezi, dolu taneleriyle adeta karla kaplandı.
Sürmanşet

Trump Etkisi: IPhone Fiyatları İki Katına Çıkabilir. ABD’de Uygulanan Yeni Gümrük Vergileri, Apple Ürünlerini Vuruyor. Iphone 16 Fiyatları 1.142 Dolara Yükselebilir. ...

Trump'ın yeni tarifeleri nedeniyle iPhone modellerinde önemli fiyat artışları öngörülüyor. Uzmanlar, en üst modelin 2.300 doları bulabileceğini belirtiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.