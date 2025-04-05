Aybüke Pusat Teşkilat’tan Çıkarıldı. Bölüm Başı Kazancı Açıklandı

AYBÜKE PUSAT’IN BOYKOT PAYLAŞIMI SONRASI DİZİDEN ÇIKARILMASI

TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin oyuncusu Aybüke Pusat, sosyal medya hesabından “2 Nisan’da satın alım yapmıyoruz” paylaşımı yaparak boykot çağrısında bulundu. Bu paylaşımın ardından ünlü oyuncu, dizinin kadrosundan çıkarıldı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır.” ifadelerini kullandı.

EKSİK SAHNELERİ TAMAMLAMAK İÇİN SETE DÖNECEK

Aybüke Pusat’ın diziden ayrılması büyük tepki çekerken, oyuncunun stokta bulunan 2 bölümdeki eksik sahnelerini tamamlamak üzere sete döneceği öğrenildi. Haziran ayında 5. sezonunu tamamlayacak olan dizide, Aybüke Pusat’ın karakterinin nasıl yazılacağı merak konusu oldu.

BÖLÜM BAŞI 500 BİN TL KAZANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Medya Kritik programına konuk olan Cem Küçük, Aybüke Pusat’ın TRT’den bölüm başına 500 bin TL aldığını ve bu rakamın aylık 2 milyon TL’ye denk geldiğini açıkladı. Oyuncunun yüksek ücreti, sosyal medyada tartışma konusu oldu.