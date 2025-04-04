Aybüke Pusat, TRT Dizisindeki Sahnelere Katkıda Bulunacak

AYBÜKE PUSAT’IN SAHNELERİ SİLİNMİYOR

TRT’nin Teşkilat dizisinde yer alan Aybüke Pusat, diziden ayrılmasıyla birlikte stok sahnelerinin silinmeyeceği açıklandı. Yapım şirketi Tims&B, Pusat’ın çektiği sahnelerin senaryo revizyonu ile dizide kalacağını ve eksik kalan sahnelerin de tamamlanacağını belirtti.

NESLİHAN KARAKTERİNE YENİ OYUNCU ALINACAK MI?

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, dizideki Neslihan karakterinin geleceği hala belirsizliğini koruyor. Ancak yerine yeni bir oyuncu alınmasının şu an için gündemde olmadığı ifade ediliyor.

DİZİNİN GELECEĞİ PLANLANIYOR

Teşkilat dizisinin başarısının devam etmesi halinde, 6. sezon çekimlerinin de planlandığı öğrenildi. Bu durum, dizinin hayranları için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.