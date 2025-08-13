Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TOPLANTI YAPTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Aydın’da parti il başkanı ve ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantının ardından Zeybek, partisinin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçeceğini bildirdi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın AK Parti’ye katılımların olacağını duyurduğu bilgisi de dikkat çekti.

CHP GENÇLİK KOLLARINDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Bu arada, CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç, Karpuzlu ve Karacasu ilçe gençlik kolları başkanları görevlerinden ve partiden istifa etti. Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı ise yalnızca görevinden ayrıldığını açıkladı.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN HAYATI

Aydın’ın ilk kadın belediye başkanı olan Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968’de Nazilli’de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra 1988’de Selçuk Üniversitesi’nden mezun oldu. Yurtdışında Türk cemiyetlerinde görev alarak özel sektörde çalıştı. Cumhuriyet Halk Partisi’nden 2002 ve 2007 genel seçimlerinde Aydın Milletvekili olarak seçilen Çerçioğlu, 22. ve 23. dönem TBMM’de görev aldı. 2009’da Aydın Belediye Başkanı olarak seçilen Çerçioğlu, 2014’te kente Büyükşehir statüsünün kazandırılmasının ardından ilk Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 2019 ve 2024 seçimlerinde de görevine devam ederek dördüncü dönemine başladı. “Topuklu Efe” lakabıyla bilinen Çerçioğlu, 2002 yılından bu yana CHP’de aktif siyaset yapıyor.