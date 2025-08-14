Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı İstifa Etti

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NDAN İSTİFA AÇIKLAMASI

Aydın’da dört dönem boyunca Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Özlem Çerçioğlu, hem Cumhuriyet Halk Partisi’nden hem de belediye başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. Çerçioğlu, yaptığı açıklamada parti içindeki sorunlara dikkat çekerek, “Parti içinde defalarca çözüm aramamıza rağmen bir sonuca ulaşamadık. Anti-demokratik uygulamalar ve şahsıma yönelik hedef göstermeler nedeniyle artık bu yolda yürümem mümkün değil” dedi.

PARTİ ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETTİ

İstifa açıklamasında öne çıkan sözleri ise, “Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapma imkânım kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir ayrım yapmadan Aydın halkına hizmet etmeye devam edeceğim” şeklinde oldu. Çerçioğlu’nun arkasından, üç belediye başkanının daha CHP’den istifa ettiği bilgisi geldi.

Aydın BELEDİYESİ’NDEN SONRAKİ SÜREÇ MERAK EDİLİYOR

İstifaların ardından, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde yönetim sürecinin nasıl şekilleneceği ise merak konusu olmaya başladı.