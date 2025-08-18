Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne Yüzde 23 Zam

Gündem

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen güncel düzenlemeyle, belediye ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan çalışanların maaşlarına yüzde 23 oranında bir artış yapıldı. Bu zam sayesinde en düşük taban aylık maaş 40 bin lira seviyesine yükseldi.

Büyükşehir Belediyesi, yapılan açıklamada, bu artışın uzun süredir üzerinde çalışılan bir düzenlemenin sonucu olduğunu duyurdu. Başkan Özlem Çerçioğlu, “Bizim önceliğimiz her zaman alın teri döken çalışma arkadaşlarımızdır. Belediyemiz bünyesinde görev yapan tüm emekçilerimizin haklarını korumak ve ekonomik anlamda daha güçlü bir şekilde yaşamalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.” şeklinde önemli ifadeler kullandı. Bu değişiklik, emekçilerin yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

