Aydın’da 39 derece gölgede bekledi

YAZ AYLARINDA HAVA SICAKLIKLARI YÜKSELİYOR

Sıcak yaz günlerinin etkileri kendini göstermeye başlıyor. Ülke genelinde hava sıcaklıkları artarken, Aydın’da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı.

SICAKLIKLARDAKİ ARTIKÇA RAHATSIZLIKLAR GÖRÜLÜYOR

Haziran ayının ortalaması 26,2 derece olan Aydın’da termometreler 39 derecelere ulaştı. Atatürk Kent Meydanı’ndaki termometre 39 dereceyi gösterirken, vatandaşlar gölge arayışına girdi. Güneşten korunmak isteyenler park ve bahçelere sığınarak serinlemeye çalıştı.

SICAKLIKLARIN DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftalarda 1 ila 3 derece kadar düşmesi bekleniyor. Aydın’ın merkez ilçesi Efeler dahil olmak üzere, artan hava sıcaklıkları nedeniyle uzmanlar, vatandaşlara öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.