Aydın’da Jandarma Kaçak Sigara Operasyonu

KAÇAK Tütün VE SİGARA OPERASYONU

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ve sigara imalatına yönelik aldıkları bir ihbarla harekete geçiyor. Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda Efeler’de tespit edilen bir adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi.

ARAMA SONUÇLARI VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan aramalar neticesinde; 1 milyon 100 bin içi tütünle doldurulmuş makaron, 970 bin adet sahte bandrollü ve bandrolsüz boş makaron, 380 kilogram kıyılmış açık tütün, 20 bin boş sigara paketi, 1 elektrikli sigara sarma makinesi kompresörü ve 5 adet sigara sarma makinesi parçası ele geçirildi.

GÖZALTINA ALMA VE SORUŞTURMA

Operasyon sırasında M.Ç. isimli şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildiriliyor.