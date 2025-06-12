Aydın’da Jandarma Kaçak Sigara Yakaladı

KAAKÇILIK OPERASYONU BAŞARILI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ve sigara imalatı üzerine aldıkları bir ihbar doğrultusunda harekete geçti. Yapılan titiz çalışmalar neticesinde Efeler’de belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

ARSLARDAN BİRÇOK KAÇAK MALZEME ELDE EDİLDİ

Gerçekleştirilen aramalar sonucunda, 1 milyon 100 bin içi tütünle doldurulmuş makaron, 970 bin adet sahte bandrollü ve bandrolsüz boş makaron, 380 kilogram kıyılmış açık tütün, 20 bin boş sigara paketi, 1 elektrikli sigara sarma makinesi kompresörü ve 5 adet sigara sarma makinesi parçası ele geçirildi.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Operasyon çerçevesinde M.Ç. isimli şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturmanın detayları paylaşılmadı.