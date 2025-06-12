Gündem

Aydın’da Jandarma Kaçak Sigara Yakaladı

aydin-da-jandarma-kacak-sigara-yakaladi

KAAKÇILIK OPERASYONU BAŞARILI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ve sigara imalatı üzerine aldıkları bir ihbar doğrultusunda harekete geçti. Yapılan titiz çalışmalar neticesinde Efeler’de belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

ARSLARDAN BİRÇOK KAÇAK MALZEME ELDE EDİLDİ

Gerçekleştirilen aramalar sonucunda, 1 milyon 100 bin içi tütünle doldurulmuş makaron, 970 bin adet sahte bandrollü ve bandrolsüz boş makaron, 380 kilogram kıyılmış açık tütün, 20 bin boş sigara paketi, 1 elektrikli sigara sarma makinesi kompresörü ve 5 adet sigara sarma makinesi parçası ele geçirildi.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Operasyon çerçevesinde M.Ç. isimli şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturmanın detayları paylaşılmadı.

ÖNEMLİ

Magazin

Yezdan Kayacan Vefat Etti. Başımız Sağ Olsun

Tiyatrocu Yezdan Kayacan, Kastamonu'da 13'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdi. Sanatçı, nadir bir bağışıklık hastalığıyla uzun süredir mücadele ediyordu. Soruşturma başlatıldı.
Gündem

Mhrs’de Kadın Randevu Ayrımı Kaldırıldı

Ankara Tabip Odası, kamuoyu tepkileri sonrası Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde bulunan "evli/evli olmayan" ayrımını sona erdirdiğini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.