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Aydın’da Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu Başarıyla Sonuçlandı

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KAÇAKÇILIĞA KARŞI BAŞARILI MÜCADELE

Kaçakçılıkla mücadele alanında önemli adımlar atılıyor. Bu bağlamda Aydın’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri kaçakçılık faaliyetlerine yönelik bir yeni operasyon gerçekleştirdi.

YAKALANAN ŞAHISLAR VE ELE GEÇİRİLENLER

Zafer, Cumhuriyet ve Mimar Sinan Mahalelerinde yer alan iş yerleri ve ikamet adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda, farklı markalarda toplam 1040 paket gümrük kaçağı sigara, 10 adet elektronik sigara, 70 adet gümrük kaçağı puro ve 14 litre alkollü içki ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucunda M.A., Ö.A. ve B.D. isimli kişiler yakalandı ve kaçakçılık suçlarından yasal işlem başlatıldı.

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