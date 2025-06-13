Aydın’da Sıcaklık 39 Dereceyi Aştı

SICAK HAVA ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ülke genelinde sıcaklıklar artarken Aydın’da da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstüne çıkmaya başladı.

SICAKLIK 39 DERECEYE YÜKSELDİ

Aydın’da, haziran ayının sıcaklık ortalaması 26,2 derece olarak ölçülürken, termometreler gün içerisinde 39 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar, Atatürk Kent Meydanı’ndaki sıcaklık rekoru karşısında sığınacak gölge aramaya başladı. Güneşten korunmak için birçok kişi park ve bahçelerde serinlemek üzere alanlar tercih etti.

SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftadan itibaren 1 ile 3 derece arasında düşmesi bekleniyor.

UZMANLARDAN UYARI

Aydın’ın merkez ilçesi Efeler ve diğer bölgelerde artan sıcaklıklar nedeniyle uzmanlar, vatandaşlara öğle saatlerinde dışarıya çıkmamalarını tavsiye ediyor.