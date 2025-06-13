Aydın’da Termometreler 39 Dereceyi Gördü

SICAK HAVA ETKİSİ ARTIYOR

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ülke genelinde hava sıcaklıkları yükselmeye başladı. Aydın’da da sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı.

SICAKLIKLAR 39 DERECEYİ GÖSTERİYOR

Haziran ayı sıcaklık ortalaması 26,2 derece olan Aydın’da, termometreler 39 dereceye ulaştı. Atatürk Kent Meydanı’ndaki termometre, gün içerisinde bu değere ulaşarak vatandaşların sığınacak gölge aramasına sebep oldu. Birçok kişi, güneşten korunmak amacıyla park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı.

SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftadan itibaren 1 ila 3 derece düşmesi bekleniyor. Aydın’ın merkez ilçesi Efeler ve il genelinde artan sıcaklıklar nedeniyle uzmanlar, vatandaşlara mecbur kalmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyor.