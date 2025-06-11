Aydın’da Turist Otobüsüne Taşlı Saldırı

Olayın Gelişimi

Aydın’ın Didim ilçesinde, Polonyalı turistleri taşıyan bir tur otobüsünün şoförü Kurtuluş E. (58), trafikte tartıştığı kişiler tarafından durdurulup, saldırıya uğradı. Dört şüpheli, otobüsün camını taşla kırarken, şoförü de başından yaraladı. Olayın saldırı anı, Kurtuluş E. tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çatışma Anı ve Müdahale

Saldırı, sabah saatlerinde Akbük Kavşağı’nda yaşandı. 38 YF 289 plakalı tur otobüsünün şoförü Kurtuluş E. ile bir otomobil sürücüsü arasında seyir halindeyken tartışma çıktı. İddiaya göre, otomobil sürücüsü otobüsü uzun süre takip etti. Kurtuluş E., Polonyalı turistleri almak için özel bir otele yanaştığında meydana gelen bu olayda, şüpheliler kayıplara karışmadı. Jandarma ekipleri, olayın ardından dört saldırgandan oluşan grubu yakalayarak gözaltına aldı.

Yasal Süreç ve Gelişmeler

Şüphelilerin jandarma merkezindeki işlemleri sürüyor. Olayın detayları ve şüphelilerin motivasyonları hakkında daha fazla bilgi edinilmeye çalışılıyor. Yapılan bu saldırı, bölgede güvenlik konularını yeniden gündeme getiriyor.