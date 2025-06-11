Aydın’da Turist Otobüsüne Taşlı Saldırı

POLONYA TURİSTİ YETİŞTİREN DURUM

Aydın’ın Didim ilçesinde, Polonyalı turistleri taşıyan bir tur otobüsünün şoförü Kurtuluş E. (58) trafikte bazı kişilerle tartıştıktan sonra durduruldu ve saldırıya uğradı. 4 şüpheli, taş kullanarak otobüsün camını kırdı ve şoförü başından yaraladı. Olayın anı, otobüs şoförü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay ANINDA MÜDAHALE

Saldırgan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Olay, sabah saatlerinde Akbük Kavşağında gerçekleşti. 38 YF 289 plakalı tur otobüsünün şoförü Kurtuluş E. ile bir otomobil sürücüsü arasında seyir halindeyken tartışma başladı. İddiaya göre, otomobil sürücüsü, otobüsü uzun bir süre takip etti. Tur otobüsü şoförü Kurtuluş E., Polonyalı turistleri almak amacıyla özel bir otele yanaştı.

YETKİLİLERİN MÜDAHALESİ SÜRECEK

Jandarma, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Saldırı anının detayları ve soruşturma süreci üzerine çalışmalar sürüyor.