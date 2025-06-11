Gündem

Aydın’da Turist Otobüsüne Taşlı Saldırı

aydin-da-turist-otobusune-tasli-saldiri

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

Aydın’ın Didim ilçesinde, Polonyalı turistlerin taşındığı bir tur otobüsünün şoförü Kurtuluş E. (58), trafikte tartıştığı kişilerce durduruldu ve saldırıya maruz kaldı. 4 şüpheli, taşla otobüsün camını kırarken, şoförde başından yaralandı. Saldırının anı, Kurtuluş E. tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayın Gelişimi ve Saldırganların Yakalanması

Olay, sabah saatlerinde Akbük Kavşağı’nda gerçekleşti. 38 YF 289 plakalı tur otobüsünün şoförü Kurtuluş E. ile bir otomobil sürücüsü arasında seyir halindeyken bir tartışma ortaya çıktı. Otomobil sürücüsünün, otobüsü dakikalarca takip ettiği iddia ediliyor. Otobüs şoförü, Polonyalı turistleri almak amacıyla özel bir otele yanaştığında, saldırganlar tarafından hedef alındı.

Jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

14 Saat Sırasında Su Olmayacak

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak. İSKİ, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Güngören'de belirli hatlarda 14 saat boyunca suyun kesileceğini açıkladı.
Dünya

Gazze’deki Can Kaybı 54 BİN 981

İsrail’in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 54,981'e çıkarken, yardım noktalarındaki saldırılarda 163 sivil hayatını kaybetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.