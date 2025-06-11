Aydın’da Turist Otobüsüne Taşlı Saldırı

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

Aydın’ın Didim ilçesinde, Polonyalı turistlerin taşındığı bir tur otobüsünün şoförü Kurtuluş E. (58), trafikte tartıştığı kişilerce durduruldu ve saldırıya maruz kaldı. 4 şüpheli, taşla otobüsün camını kırarken, şoförde başından yaralandı. Saldırının anı, Kurtuluş E. tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayın Gelişimi ve Saldırganların Yakalanması

Olay, sabah saatlerinde Akbük Kavşağı’nda gerçekleşti. 38 YF 289 plakalı tur otobüsünün şoförü Kurtuluş E. ile bir otomobil sürücüsü arasında seyir halindeyken bir tartışma ortaya çıktı. Otomobil sürücüsünün, otobüsü dakikalarca takip ettiği iddia ediliyor. Otobüs şoförü, Polonyalı turistleri almak amacıyla özel bir otele yanaştığında, saldırganlar tarafından hedef alındı.

Jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor.