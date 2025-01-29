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Aydın’da Vefat Eden Hayırseverin Ayakkabıları Sergileniyor

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AYAKKABIYI KORUMA ALTINA ALMAK

Aydın’ın İncirliova ilçesindeki Külliye Camii’nde namaz kılarken hayatını kaybeden hayırsever Mehmet Aslan’ın son giydiği ayakkabı, caminin ayakkabılığında koruma altında bulunuyor. İncirliova’nın Cumhuriyet Mahallesi’nde konumlanan Külliye Camii, camiye gidenlerin dikkatini çeken bir ayakkabı ile anılıyor. Cami, İncirliova Camii ve Külliye Yapma ve Yaşatma Derneği tarafından inşa edildi. Dernek yöneticisi olarak caminin yapımında büyük katkılarda bulunan Mehmet Aslan, 14 Temmuz 2024 tarihinde ikindi namazında hayatını kaybetti. Aslan’ın giydiği son ayakkabı, caminin ayakkabılığında özel olarak muhafaza ediliyor. Hayırsever Aslan’a vefa gösteriliyor.

NOTUN YER ALDIĞI ALAN

Muhafaza altına alınan ayakkabının bulunduğu ayakkabılıkta, “Camimizin banilerinden Mehmet Aslan 14.07.2024 günü ikindi namazında camimizde vefat etmiştir. Allah rahmet eyleye” şeklinde bir not yer alıyor. Camiye namaz kılmaya gelenler, ayakkabıyı gördüklerinde başlangıçta şaşırmakla birlikte, konuyu öğrendiklerinde yetkilileri kutluyor.

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