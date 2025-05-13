Aydın’da Yangın Çıkaran T.G. Gözaltında

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Aydın’da Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Mart’ta Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli T.G.’nin evinde meydana gelen yangınla ilgili yürütülen soruşturmayı sürdürüyor. T.G., evdeki yangını çıkarma ve eşi ile iki çocuğunun ölümüne neden olma şüphesiyle gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Olayla bağlantılı olabileceği düşüncesiyle T.G.’nin kız arkadaşı F.T. de gözaltına alındı. Şüpheliler, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

OLAYIN GELİŞİMİ

Yeşil Mahalle’de 18 Mart günü T.G.’nin evinde ortaya çıkan yangında, eşi Fatma G. ve 4 ile 11 yaşındaki iki çocuğu hayatını kaybetti. T.G.’nin olay anında evde olmadığı bilgisi verildi. Gece mesaisinden dönen T.G., eşi ve çocuklarının yangında hayatını kaybettiğini öğrendiğinde baygınlık geçirdi.